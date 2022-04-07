Экономист объяснила, от чего зависит продление майских праздников

Заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская допустила возможность расширения майский каникул. По её словам, россиянам разрешат не работать 4–6 мая в случае, если дополнительные выходные позволят сохранить рабочие места и обеспечить их собственными овощами и фруктами, сообщает агентство ПРАЙМ.

Предложение сделать выходными днями 4–6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах, — подчеркнула экономист.

Она пояснила, что в этот период россияне займутся посадками на своих огородах, чтобы осенью получить гарантированный урожай. Петровская добавила, что дополнительные выходные для многих компаний невыгодны, поскольку увеличивают фонд оплаты труда, однако социальные вопросы не являются менее важными.

Ранее стало известно, что увеличение количества нерабочих дней может ударить по экономике России, заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её мнению, инициатива депутата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова добавить число выходных дней в майские праздники является избыточной.