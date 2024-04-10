Экономист объяснил, почему заменивший Zara бренд Maag провалился в России Экономист Беляев: Maag несет серьезные убытки в России из-за плохой рекламы

Компания «Новая мода», которая развивала в России магазины Maag, пришедшие на место Zara понесла убытки из-за отсутствия рекламы, сообщил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев. По его словам, в новых магазинах цены остались прежние, а бренд новый и непонятный.

Магазин Maag потерпел убытки в размере около 5,4 миллиардов рублей, потому что Zara — это уже раскрученный и всеми известный бренд, а вот про аналог, который открылся на месте испанской компании, никто ранее не знал. Чтобы им наладить продажи, нужно вкладывать очень серьезные деньги в рекламу, чтобы убедить покупателя, что их продукция такая же качественная и главное — престижная, — заявил Беляев.

Ранее сообщалось, что компания Inditex, которой принадлежит бренд Zara, готова вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится. Генеральный директор Оскар Гарсиа Масейрас при этом подчеркнул, что такого не случится в краткосрочной перспективе. Он добавил, что в случае возвращения Inditex будет осуществлять свою деятельность в «собственных форматах» с Daher в качестве франчайзи.