Открывшиеся на месте Zara магазины понесли миллиардные убытки РБК: магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet понесли убытки в 5,4 млрд рублей в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания «Новая мода», которая развивала в России магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet, пришедшие на место Zara и Bershka, понесла в 2023 году убытки в размере 5,4 млрд рублей, пишет РБК. Отмечается, что причиной этому стали большие расходы компании.

Как пишет издание, выручка АО «Новая мода» в 2023 году составила 21 млрд рублей — это вдвое больше, чем в 2022-м, когда компания еще называлась «Зара СНГ». При этом в год перезапуска увеличились расходы до 25,6 млрд рублей против 13,8 млрд рублей годом ранее. В частности, двукратно выросли материальные затраты и коммерческие расходы. В результате «Новая мода» получила чистый убыток 5,4 млрд рублей против чистой прибыли 3,9 млрд рублей в 2022-м.

Летом 2023 года глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала, что сеть магазинов одежды, пришедших на замену Zara, приостановила развитие в России. По ее словам, компания решила сконцентрироваться на анализе работы уже открытых точек.

Она уточнила, что, несмотря на большое количество негативных отзывов по поводу коллекций, многие магазины этих брендов сразу показали хорошие продажи. Тогда же СМИ писали, что сотрудники массово уходят из Maag, Dub, Ecru и Vilet из-за низких выручек.