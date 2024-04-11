Эколог рассказал, можно ли очистить реки после паводков Эколог Акшинцев: сейчас не умеют проводить очистные процедуры рек

После паводков реки в регионах не смогут очистить, потому что отсутствуют мощности, с помощью которых можно было бы провести очистные процедуры, рассказал НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев. По его словам, можно очистить лишь малую речку.

Процедуры такой мощности сейчас мы проводить не умеем. Все это вымывается дальше, попадает в моря и океаны. Очищать речку... Мы Волгу не можем до конца очистить, сколько лет уже пытаемся. Нужно понимать, что лишь малую речку можно очистить, — объяснил эксперт.

Акшинцев добавил, что большое количество удобрений и мусора, которые вымываются из почв, попадают в реки, а оттуда в моря. Помимо этого, при затоплении скотомогильников все это выйдет наружу.

Если появится желание проверить, можно ли, например, купаться в воде, можно вызвать мобильную полевую лабораторию, отметил эколог. Такая лаборатория проверит содержание водоема на безопасность. Однако это частная инициатива, подчеркнул специалист.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор не исключил прорыв дамб, которые защищают крупные населенные пункты региона. В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков он отметил, что сооружения укрепляют.