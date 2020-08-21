Ефремов уверен на 90%, что был на пассажирском сиденье при ДТП

https://static.news.ru/photo/efc1f106-e3b3-11ea-b175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов заявил, что сидел на пассажирском месте в своём автомобиле в момент аварии со смертельным исходом. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru, который находится в зале Пресненского суда.

Склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили, — вспомнил актёр.

На вопрос стороны потерпевшего о том, уверен ли ефремов в этом на 100%, актёр сказал, что «на 90% точно».

Судья при этом отказала в проведении экспертизы подушки безопасности пассажирского сиденья, которая, как настаивала защита актёра, могла бы доказать его невиновность.

Ранее защитник артиста Эльман Пашаев заявил, что за рулём автомобиля актёра в момент ДТП сидел «известный человек». И пообещал раскрыть его личность позднее. Сам же Ефремов находился на пассажирском сиденье.

8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель, сотрудник службы доставки Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. В ходе

На заседании в пятницу Ефремов просил осмотреть его в институте Сербского, а его адвокаты ходатайствовали о допросе в суде экспертов, составивших психиатрическую экспертизу. Суд отказал в обоих ходатайствах. Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, рассматривающей дело актёра. Адвокат считает, что Елена Абрамова заинтересована в исходе дела. К такому выводу он пришёл из-за отклонения судом заявленных стороной защиты ходатайств.

Как писал NEWS.ru, Ефремов также не вспомнил, сидел ли он за рулём и разбивал ли головой стекло.