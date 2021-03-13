«„Единая Россия“ может проигрывать»: Ройзман объяснил срыв форума депутатов

https://static.news.ru/photo/682ee5f8-840a-11eb-98a4-96000091f725_660.jpg Евгений Ройзман Фото: Евгений Ройзман/facebook.com

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого вместе с почти 200 участниками форума муниципальных депутатов задержали в Москве, прокомментировал случившееся. По его словам, у власти «сильный нервяк перед выборами».

Очень сильный нервяк перед выборами, я впервые вижу, что вот так задолго до выборов начинают нервничать. Очень сильные протестные настроения в регионах, полагают, что «Единая Россия» может проигрывать, я думаю, что вот с этим большая часть тревожного настроения и связана, — сказал он.

Политик рассказал, что на него составили протокол по статье о сотрудничестве с организацией «Открытая Россия», которую российские власти признали нежелательной. При этом мероприятие проводили «Объединённые демократы».

Собрались депутаты, самые разные. Порядка 200 человек было, муниципальные депутаты и законодательных собраний, в том числе и из Свердловской области. И вот поговорили бы обо всём, прошёл бы этот форум, все бы пожали друг другу руки и разъехались. Нет же, надо было задержать 200 депутатов! Нелепая ситуация, — подчеркнул Ройзман.

Он также опроверг сообщения СМИ о допросе сотрудниками Центра «Э». Ройзман отметил, что силовики жёстко задерживали главу Совета депутатов московского района Красносельский Илью Яшина и политика Андрея Пивоварова, передаёт E1.ru.

Форум «Муниципальная Россия» проходил в московском в отеле «Измайлово». Прибывшие на него силовики заявили, что мероприятие проводится нежелательной организацией, поэтому участники будут задержаны.

Форум должен был проходить в течение двух дней, 13 и 14 марта. По словам организаторов, на участие в нём записались муниципальные депутаты из 56 регионов. Когда полиция сорвала мероприятие, на нём находилось порядка 150–200 участников. Полиция оценивает количество задержанных в 200 человек.

Как передавал NEWS.ru, среди задержанных оказались депутат Илья Яшин, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и другие, в том числе журналисты. В качестве доказательства нарушения закона о «нежелательных организациях» задержанными участниками и посетителями форума муниципальных депутатов прокуратура предъявила посты в социальной сети «ВКонтакте».