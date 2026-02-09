Две вау-намазки для бутербродов! Готовятся за минуту и заменят колбасу навсегда

Возьмите банку консервов и творожный сыр — и забудьте про утреннюю колбасу, приготовив намазки, которые покорят вас с первого кусочка. Это гениально простые и невероятно сытные пасты, которые готовятся буквально из того, что есть под рукой, но творят с бутербродом настоящую магию. Получается обалденная вкуснятина: бархатистая ароматная печеночная намазка с нотками запеченного чеснока и свежей зеленью или нежная пикантная рыбная паста с легкой кислинкой лимона — каждая из них превратит обычный хлеб в полноценный и вкусный завтрак.

Для приготовления печеночной намазки вам понадобится: 200 г куриной печени, 150 г творожного сыра, 4 вареных яйца, 1 головка чеснока, зелень, соль, перец. Запеките чеснок в духовке до мягкости, отварите печень и яйца. Остывшие печень и яйца натрите на крупной терке, добавьте мякоть запеченного чеснока, творожный сыр, мелко рубленую зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной пасты. Уберите в холодильник на 30 минут — намазка станет еще ароматнее.

Рыбная версия готовится аналогично: разомните вилкой консервы, смешайте с творожным сыром, мелко нарезанным вареным яйцом, луком, зеленью, лимонным соком и специями. Подавайте на хлебе, тостах или крекерах, украсив веточкой зелени.

