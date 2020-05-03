Общество

Два сотрудника АвтоВАЗа заразились COVID-19

21:30, 03 мая 2020
Фото: Яков Князев/ТАСС

В профсоюзе АвтоВАЗа сообщили, что число заразившихся коронавирусом сотрудников компании возросло.

На заводе увеличилось количество заражённых — до двух человек. Это сотрудники службы цепочек поставок (логистика) и прессового производства, — говорится в сообщении профсоюза.

Всего в компании болеют COVID-19 155 сотрудников АвтоВАЗа. Сейчас компания совместно с медиками проводит анализ близкого круга контактов заразившихся.

Как ранее писал NEWS.ru, о 372 случаях заболевания COVID-19 у сотрудников сообщили в Сбербанке.

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