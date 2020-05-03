Два сотрудника АвтоВАЗа заразились COVID-19

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Бывший футболист сборной России и нынешний главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал тему поддержки граждан в период пандемии.

Работают магазины, действует метро, ездят троллейбусы с автобусами. Люди, которые делают для всех нас важные вещи, — они получают деньги. А если ты дармоед, который хочет просто так получать деньги,...