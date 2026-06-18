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18 июня 2026 в 11:37

Два слоя, одна любовь: мой рецепт идеальной панакоты

Фото: D-NEWS.ru
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Классику — в топку. Я покажу тебе двухслойную панакоту, где сливочная нежность бьется с ягодной кислинкой.

Ингредиенты

Сливки 20% — 500 мл, сахар — 90 г, ваниль — 1 стручок, желатин — 10 г; малина — 300 г, сахар — 70 г, желатин — 7 г; ягоды для украшения — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разбираюсь с ванилью: разрезаю стручок, выскребаю семена и бросаю все в сливки. Грею почти до кипения, снимаю с огня и даю настояться полчаса. Тем временем замачиваю желатин для белого слоя в холодной воде. Процеживаю сливки, снова грею до 80 °С, растворяю в них отжатый желатин и разливаю по стаканам — в холодильник на 3 часа.

Теперь ягодный слой: варю малину с сахаром 10 минут, разминая ложкой, потом протираю через сито. Смешиваю горячий сироп с замоченным желатином, остужаю и заливаю поверх застывшей панакоты. Через 15 минут в холодильнике выкладываю сверху свежие ягоды и отправляю все обратно еще на 2 часа.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Десерт выглядит как из модного ресторана: белый низ, розовый верх. Мой совет: дайте панакоте постоять в холодильнике минимум 4 часа, а лучше всю ночь — тогда текстура будет божественно плотной.

Проверено редакцией
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