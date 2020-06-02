Два человека умерли от коронавируса в Пензенской области

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина рассказала о распространении коронавируса. По её словам, в регионе зафиксировали ещё две смерти от заражения.
Оба пациента имели сопутствующие заболевания.
Таким образом, общее число жертв COVID-19 составило 22 человека. Один из них был гражданином Казахстана, написала она в своём Telegram-канале.
Как ранее писал NEWS.ru, журналистская организация Press Emblem Campaign сообщила о распространении коронавируса. Как минимум 127 сотрудников СМИ стали жертвами COVID-19 в период с 1 марта по 31 мая.
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