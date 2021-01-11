Друг рассказал о состоянии выведенного из комы Грачевского

https://static.news.ru/photo/784ae3de-53f8-11eb-8de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Владимир Долинский, приятель создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского, рассказал о самочувствии режиссёра после выведения его из медикаментозного сна.

У него стабилизировалось состояние. Его вывели из искусственного сна. Попросил привезти ему компот из клюквы или брусники, — сообщил Пятому каналу Долинский.

Он добавил, что супруга Грачевского постоянно находится на связи с врачами. Вечером 11 января она собирается навестить мужа в больнице.

Накануне стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Заболевшего коронавирусом артиста ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 28 декабря, 31 декабря его перевели в реанимацию. Поражение лёгких у звёздного пациента составляло 75%. Позже его друг Станислав Садальский опубликовал фотографию Грачевского из реанимации. Он выразил надежду, что все ещё снимутся «у Бори», а также что коронавирусной инфекции придёт «кирдык».

Жена режиссёра Екатерина Белоцерковская перенесла инфекцию в лёгкой форме и находится дома вместе с девятимесячным сыном Филиппом, писал NEWS.ru.