Состояние Грачевского стабилизировалось

https://static.news.ru/photo/8a70786a-533c-11eb-b73f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачам удалось стабилизировать состояние художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского, сообщила его жена Екатерина Белоцерковская.

Накануне стало известно, что заболевшего коронавирусом Грачевского ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Состояние его стабилизировали, врачи работают, врачи стараются. Сейчас все силы направлены только на его выздоровление, — рассказала ТАСС Белоцерковская.

Она обратилась к поклонникам и друзьям 71-летнего режиссёра с призывом верить в благополучный исход лечения.

Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, — добавила супруга Грачевского.

Как писал NEWS.ru, создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 28 декабря, 31 декабря его перевели в реанимацию. Поражение лёгких у звёздного пациента составляло 75%. Позже его друг Станислав Садальский опубликовал фотографию Грачевского из реанимации. Он выразил надежду, что все ещё снимутся «у Бори», а также что коронавирусной инфекции придёт «кирдык».

Супруга режиссёра Екатерина Белоцерковская перенесла инфекцию в лёгкой форме и находится дома вместе с девятимесячным сыном Филиппом.