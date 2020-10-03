Друг покончившей с собой журналистки назвал день её похорон

https://static.news.ru/photo/0d4cea72-062e-11eb-8940-fa163e074e61_660.jpg Ирина Славина Фото: Ирина Славина/facebook.com

Друг семьи журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой напротив здания ГУ МВД в Нижнем Новгороде, Герман Князев сообщил, что её похороны пройдут ориентировочно 6 октября. Он написал об этом на своей странице в социальной сети.

2 октября главный редактор KozaPress Ирина Славина совершила самоубийство перед отделением МВД. Как рассказал юрист организации «Агора», незадолго до этого у женщины проходили обыски, а в отношении неё были возбуждены уголовные дела за неуважение к власти и публикацию фейков. На своей странице в Facebook журналистка оставила предсмертное послание, в котором попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Как отметил Князев, отпевание и гражданская панихида состоятся в любом случае. По его словам, церемонии состоятся на следующий день после выдачи тела. Ориентировочно прощание пройдёт 6 октября, но дата может измениться.

Время (ориентировочно) с 10:00. Место (предварительно) — ритуальный зал Бугровского кладбища, — написал друг семьи Славиной в Facebook.

Он добавил, что по решению родных журналистки она будет похоронена в семейном захоронении. Его место не называется.

Как ранее писал NEWS.ru, в Совете по правам человека назвали «верхом цинизма» заявление нижегородского управления СК о том, что обыски в квартире журналистки Ирины Славиной не могли подтолкнуть её к самоубийству.