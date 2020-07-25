Дороги из Вологды в Коми и из Барнаула в Казахстан стали федеральными

https://static.news.ru/photo/078864dc-cf14-11ea-872e-fa163e074e61_660.jpg Фото: totma-region.ru

Ещё двум дорогам в России присвоили статусы трасс федерального значения. Одна из них соединяет Вологодскую область и Республику Коми, другая ведёт из Барнаула в Казахстан.

Речь идёт об автотрассах Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово и Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан, уточняет пресс-служба российского правительства. Первая дорога длиной более 660 километров. Она проходит по территории Коми, Вологодской и Архангельской областей. Вторая имеет протяжённость более 385 километров и соединяет столицу Алтайского края с пунктом пропуска «Кулунда».



Включение в перечень дорог федерального значения позволит провести капремонт и реконструкцию отдельных их участков. Деньги на это будут направлены из Федерального дорожного фонда.

По словам координатора движения «Общество синих ведёрок» Петра Шкуматова, одной из основных причинами ДТП с летальным исходом в России является качество дорог, писал NEWS.ru.