Люстра в гостиной больше не в моде: показываю сразу 4 варианта освещения на замену — выглядит куда дороже

Люстра в гостиной больше не в моде: показываю сразу 4 варианта освещения на замену — выглядит куда дороже

Еще пару десятилетий назад люстра была главным световым центром гостиной — ее выбирали тщательно, ведь она должна была освещать всю комнату сразу. Сегодня такой подход считается устаревшим. Современный интерьер требует многоуровневого и функционального света, который можно адаптировать под настроение и время суток. И вовсе не обязательно полностью отказываться от центрального светильника — достаточно дополнить его другими источниками, чтобы сделать пространство более уютным и визуально дорогим.

Первый вариант — торшер. Он дает мягкий, рассеянный свет, идеальный для чтения или вечернего отдыха. Поставьте его рядом с диваном или креслом, и у вас появится отдельный уютный уголок. Второй способ — многоуровневое освещение. Комбинируйте потолочные светильники, бра и торшеры, чтобы выделять разные функциональные зоны: обеденную, гостевую или рабочую. Так вы сможете менять атмосферу в комнате в зависимости от ситуации.

Третий вариант — свет по периметру комнаты. Он равномерно заполняет все пространство, убирает резкие тени и делает свет более мягким. Если установить диммер, можно регулировать яркость, создавая то романтический полумрак, то яркий свет для встреч с друзьями. И наконец, встроенная подсветка — трендовое решение для ниш, полок, за телевизором или вдоль потолка. Она не только выполняет практическую функцию, но и служит стильным декоративным элементом, добавляя интерьеру глубину и объем.

Все эти варианты не требуют больших вложений, но преображают гостиную, делая ее более современной и уютной.

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