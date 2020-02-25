Имущество должников продали с торгов на 15 млрд рублей в прошлом году. Это на 3 млрд рублей больше, чем в 2018 году, как следует из статданных службы судебных приставов.
Имущество продаётся с торгов, деньги идут на погашение долга взыскателю. Если сумма от продажи больше, чем должен человек, разница ему возвращается,
Если для продажи ничего нет, то люди могут через суд признать себя банкротами, в этом случае долги будут списаны. Арестовывают приставы автотранспорт, включая спецтехнику, квартиры, дома, участки и даже незавершённые объекты строительства. Под арест попадают бытовая техника, мебель, оборудование и сотовые телефоны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФССП и ГИБДД останавливают обладателей большого количества неоплаченные штрафов за нарушения правил дорожного движения. Подобную меру было решено ввести после того, как по вине водителя BMW в Москве погиб человек и были разбиты несколько машин.
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