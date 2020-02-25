https://static.news.ru/photo/ad7ff800-5769-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Имущество должников продали с торгов на 15 млрд рублей в прошлом году. Это на 3 млрд рублей больше, чем в 2018 году, как следует из статданных службы судебных приставов.

Имущество продаётся с торгов, деньги идут на погашение долга взыскателю. Если сумма от продажи больше, чем должен человек, разница ему возвращается, сообщают «Известия».

Если для продажи ничего нет, то люди могут через суд признать себя банкротами, в этом случае долги будут списаны. Арестовывают приставы автотранспорт, включая спецтехнику, квартиры, дома, участки и даже незавершённые объекты строительства. Под арест попадают бытовая техника, мебель, оборудование и сотовые телефоны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФССП и ГИБДД останавливают обладателей большого количества неоплаченные штрафов за нарушения правил дорожного движения. Подобную меру было решено ввести после того, как по вине водителя BMW в Москве погиб человек и были разбиты несколько машин.