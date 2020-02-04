https://static.news.ru/photo/f21019c8-474c-11ea-909f-fa163e074e61_660.jpg Алёна Долецкая Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший главный редактор журнала Vogue Russia Алёна Долецкая назвала публикацию на обложке американского Vogue рисунка пермской школьницы Анастасии Ковтун удачным стартом для молодой художницы. Певица Билли Айлиш, которую нарисовала 16-летняя Ковтун, сама выбрала её рисунок для мартовского номера журнала.

Такая публикация — удачный старт для молодого художника. И браво американскому Vogue, что послушал Билли Айлиш и опубликовал понравившиеся ей рисунки, — сказала РИА Новости Долецкая.

Она также пожелала Анастасии Ковтун успехов в её творческой жизни.

Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш стала обладательницей музыкальной премии «Грэмми» в самой престижной номинации «Запись года». Награду музыкант получила за песню Bad Guy. Во время вручения она отметила, что её соперница Ариана Гранде с песней 7 Rings также была достойна победы.