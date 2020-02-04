Бывший главный редактор журнала Vogue Russia Алёна Долецкая назвала публикацию на обложке американского Vogue рисунка пермской школьницы Анастасии Ковтун удачным стартом для молодой художницы. Певица Билли Айлиш, которую нарисовала 16-летняя Ковтун, сама выбрала её рисунок для мартовского номера журнала.
Такая публикация — удачный старт для молодого художника. И браво американскому Vogue, что послушал Билли Айлиш и опубликовал понравившиеся ей рисунки, — сказала РИА Новости Долецкая.
Она также пожелала Анастасии Ковтун успехов в её творческой жизни.
Как писал NEWS.ru, американская певица Билли Айлиш стала обладательницей музыкальной премии «Грэмми» в самой престижной номинации «Запись года». Награду музыкант получила за песню Bad Guy. Во время вручения она отметила, что её соперница Ариана Гранде с песней 7 Rings также была достойна победы.