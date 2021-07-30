Врач объяснил, почему перчаточный режим навредил борьбе с COVID

Обязательное ношение перчаток способствовало недоверию россиян к антиэпидемиологическим мерам. Об этом NEWS.ru заявил доктор медицинских наук Василий Власов.

По словам эксперта, обязательное ношение перчаток для борьбы с коронавирусом не предусматривалось нигде в мире.

То, что перчаточный режим ввели в марте 2020 года и он продолжался до сих пор, говорит только о том, что у каких-то близких к мэрии Москвы лиц была корыстная заинтересованность. Они получали прибыль, заставляя покупать людей совершенно ненужные им перчатки, — заявил Власов.

Эксперт добавил, что он рад, что перчаточный режим отменили, но стоит «снова и снова напоминать, что для его ввода не было никаких оснований».

Перчатки были одной из причин, почему люди с подозрением относятся к противоэпидемиологическим мерам, почему они не видят необходимости в прививках, почему не верят в опасность инфекции и так далее, — считает Власов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательного перчаточного режима. Он пояснил, что решение об этом принято в связи со значительным сокращением количества случаев заражения, а также числа госпитализаций пациентов с COVID-19. При этом масочный режим сохраняется.