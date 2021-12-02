Доктор Рошаль заявил о новой угрозе медикам в пандемию

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль заявил, что в пандемию COVID-19 у медиков появилась новая масштабная угроза. Ею он в интервью Lenta.ru назвал юристов и правозащитные организации, которые специализируются на исках против врачей и клиник, лечащих коронавирус.

Коронавирус подарил ещё один повод для получения денег с медиков — некоторые правозащитные адвокатские организации начали активно формировать спрос на свои услуги, побуждая пациентов подавать в суд на медицинские организации для компенсации морального вреда в случае каких-либо неблагоприятных последствий при лечении коронавирусной инфекции, — пояснил Рошаль.

Он считает, что с этим явлением следует бороться. Как один из вариантов защиты он предложил установить на период пандемии мораторий на судебное преследование работников здравоохранения. Речь идёт о делах, которые связаны с оказанием помощи россиянам, заразившимся смертоносной инфекцией.

По мнению Рошаля, медики в России в таких ситуациях не имеют требуемой защиты, а значит, необходимо создать систему, которая бы защищала их и в юридической, и в страховой плоскости.

Когда за рубежом возникает какая-то проблема у врачей, ими занимается страховая компания, они застрахованы, и страховая компания борется за то, чтобы было всё нормально. А здесь сами врачи выискивают, кто их будет защищать, — подчеркнул президент НМП.

Ранее стало известно, что Леонид Рошаль выступил в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе». Он призвал вакцинироваться как можно скорее и рассказал, что сам привился «Спутником V». Доктор посоветовал вызывать врача на дом, если заболел ребёнок, и рассказал о том, что во многих странах возрастной порог для вакцинации снизили.