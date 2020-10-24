Доктор Мясников ответил на требование Жириновского лишить его диплома врача

https://static.news.ru/photo/46065402-169b-11eb-8fed-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Главврач московской больницы № 7 Александр Мясников прокомментировал призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его врачебной лицензии.

По словам Мясникова, он испытывает к политику искреннее уважение и понимает, что может навлечь на себя недовольство, выступая против его заявлений. При этом он отметил, что здесь нет ничего личного.

Я высказываю своё мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно, и вы, — написал он в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский потребовал лишить лицензии и убрать с телевидения Мясникова. Поводом для возмущения политика стало мнение доктора о том, что вспышка коронавируса не связана с возвращением туристов из-за границы.

Россия остаётся на четвёртом месте в мире по уровню заболеваемости COVID-19. В первую тройку входят США (более 8,5 млн случаев заражения), Индия (свыше 7,8 млн) и Бразилия (более 5,3 млн).

За сутки в стране зафиксировали 16 710 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 1 513 877, погибших — 26 050 (229 за последний день). Вылечились за минувшие 24 часа 7704 человека — 1 138 522.