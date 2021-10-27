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Доктор Мясников обозвал антипрививочников обнаглевшими от безнаказанности

02:57, 28 октября 2021
Доктор Мясников обозвал антипрививочников обнаглевшими от безнаказанности Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал людей, который выступают против вакцинации. Соответствующий пост появился на его официальном Telegram-канале. Поводом стал тот факт, что противники прививок от коронавируса подали в суд за агитацию в поддержку вакцинации.

Необходимо жёстко пресечь антиваксеров. Ну обнаглели от безнаказанности! Ввиду опасности их риторики для здоровья граждан нужно объявить любые их публикации (в том числе в соцсетях) недопустимыми, — написал Мясников.

Он добавил, что обязательная вакцинация не означает отказ государства от ответственности. Мясников пояснил, что в редких, но реальных случаях проявления побочных эффектов власти полностью компенсируют в «реальных цифрах» последствия для граждан. Он привёл данные, согласно которым  любые вакцины имеют серьёзные побочные явления с частотой примерно 1:1000000.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что число заболевших коронавирусом в нижней палате парламента России постоянно увеличивается. Хотя депутатов просили пройти вакцинацию, многие до сих пор отказываются это сделать. По словам Володина, он неоднократно призывал людей сделать прививки.

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