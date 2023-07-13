Доктор Гинзбург высказался о связи болезней со стрессом Врач Гинзбург: эмоциональный фон серьезно влияет на здоровье пациента

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Нервная система так или иначе чаще всего задействована в любых патологических процессах внутри организма, заявил врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург в своем видео на платформе «Яндекс.Дзен». Медик отметил, что негативный настрой на жизнь не только влияет на гормональный фон организма, но также снижает эффективность поведения человека. Пациент с таким подходом менее способен к заботе о себе.

Любая болезнь имеет психотерапевтический или психосоматический компонент. Везде мы видим участие нервной системы. <...> Эмоции — это среда, в которой существует наш мозг. Если эмоции хорошие, то мозг работает как часики и регулирует весь наш организм. Если эмоции плохие, тело старается от этого защититься, выбрасывая гормоны — адреналин, кортизол, — объясняет доктор.

Ранее Гинзбург советовал питаться супами для профилактики избыточного веса. При этом он отметил, что из всех супов солянка все-таки является более вредной пищей и более жирной. Наиболее полезными, по его словам, являются вегетарианские супы.