Дочь ректора «Шанинки» вышла на пикет на девятом месяце беременности

Дочь задержанного ректора «Шанинки» Сергея Зуева Дарья вышла на одиночный пикет в Москве в поддержку отца. Девушка находится на девятом месяце беременности. Об этом в Facebook рассказала журналистка BBC Олеся Герасименко.

Активистка вышла к зданию МВД на Петровке.

Отпустите Сергея Зуева. Нет надуманным делам, — написано на плакате, который она держит в руках.

Зуев был задержан по делу бывшего заместителя главы Министерства просвещения России Марины Раковой. Его задержали «для избрания меры пресечения». Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о проведении с ректором «Шанинки» следственных действий по делу Раковой. В вузе информацию комментировать отказались.

Полицейские забрали Зуева из больницы, куда он попал с гипертоническим кризом. Его допрашивали больше 30 часов.

Против Раковой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она обвиняется в хищении средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Речь может идти о сумме более 50 млн рублей.