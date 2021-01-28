Дочь погибшей журналистки Славиной вызвали в полицию после митинга

https://static.news.ru/photo/4ac17ebe-6177-11eb-b4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики вызвали в полицию корреспондента издания KozaPress Маргариту Мурахтаеву, дочь покончившей с собой нижегородской журналистки того же издания Ирины Славиной. Причиной стала акция в поддержку политика Алексея Навального, которая прошла в Нижнем Новгороде 23 января.

Полиция пришла к нам 27 января в районе 20:00. Повестку принял мой папа, — рассказала она журналистам РИА Новости.

Женщина отметила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге и собирается прийти в полицию, когда вернётся в Нижний Новгород. Ей вменяют административное правонарушение, предусмотренное статьёй о нарушении правил проведения публичного мероприятия его участником. При этом женщина была на акции в качестве журналиста, имела при себе пресс-кварту и редакционное задание.

В местном МВД при этом отрицают составление административных материалов на Мурахтаеву. Однако источник в силовых структурах рассказал журналистам агентства, что повестку ей действительно направляли.

Мурахтаеву вызывают, чтобы опросить и узнать цель её пребывания на акции, — сказал информатор.

Мать Маргариты, главный редактор издания KozaPress Ирина Славина (настоящая фамилия Мурахтаева) покончила с собой 2 октября у здания МВД в Нижнем Новгороде. До этого она оставила сообщение в Facebook, в котором попросила винить в своей смерти РФ. Незадолго до этого в её квартире прошёл обыск. Родственники журналистки обвиняют в её смерти людей, которые, по их словам, осуществляли давление на неё. При этом конкретных имён они не называют.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел. Использование оружия протестующими ни в одном городе замечено не было.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.