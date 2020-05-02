Дочь пенсионера, которого бросили у подъезда, пожалуется в СК и Депздрав

https://static.news.ru/photo/547101ce-8c0b-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Родственники пенсионера Евгения Печурина из Москвы сообщили, что врачи привезли из больницы пожилого мужчину с температурой и подтверждённым коронавирусом и оставили около подъезда.

Юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников и дочь пострадавшего москвича подготовили жалобу в СК РФ и Департамент здравоохранения Москвы.

В начале апреля 75-летнего Печурина госпитализировали с сердечным приступом в 13-ю горбольницу. Через неделю его выписали, но вскоре опять госпитализировали в 36-ю больницу. Там пенсионер заразился коронавирусом, у него поднялась температура <...> Они довезли его в бессознательном состоянии до подъезда и положили у дверей. Увидев это, соседи вызвали полицию и скорую помощь, которая отвезла мужчину в 15-ю больницу, — привели сообщение Алексея Прянишникова в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Депздрав прокомментировал смерть 48-летней женщины, которая умерла на лавочке возле своего дома в Марфино, после того как её привезло социальное такси.