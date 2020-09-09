Дочь Ефремова рассказала подробности о сложных отношениях в семье

https://static.news.ru/photo/f6509980-f337-11ea-b90f-fa163e074e61_660.jpg Анна Мария Ефремова Фото: amefremova/instagram.com

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария рассказала, с какими сложностями ей приходилось сталкиваться в детстве.

По словам девушки, она практически не помнит событий детства и теперь вместе с психотерапевтом старается восстановить воспоминания. При этом она сообщила, что мать не раз поднимала на неё руку и злоупотребляла алкоголем.

Потом она самоизолировалась со мной, — сказала Анна Мария, однако не смогла точно сказать, как долго это происходило: возможно полгода или около полутора лет.

Дочь актёра заявила, что всё это время мать находилась в запое. Кроме того, она отметила, что её худоба связана с тем, что её недокармливали в детстве, а также поведала о том, как мать в три часа ночи слушала Земфиру, хотя утром девочке нужно было идти в школу.

Так вот у меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флэшбеки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила Земфиру, пить и бить под Земфиру меня, — поделилась Анна Мария в интервью YouTube-каналу «Между нами».

Она подчеркнула, что не испытывает тёплых чувств к матери, однако с отцом всегда поддерживала хорошие отношения. По её словам, она любит Ефремова как человека, хотя они виделись не очень часто. Говорила ли мать о том, что любит её, дочь актёра не помнит.

Девушка добавила, что воспринимала некоторых персонажей как образ отца. В пример она привела героя сериала «Сверхъестественное» Дина Винчестера, которого Анна Мария считает идеалом отца.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Ефремова шокировала публику своими очередными откровениями. 19-летняя наследница актёра рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.