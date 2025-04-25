До наступления жары уберите пластиковые опоры с этих грядок: спасите урожай

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Казалось бы, пластиковые подпорки для растений — удобное и дешевое решение. Но садоводы утверждают: такие конструкции могут нанести серьезный вред вашему участку! К каким последствиям они могут привести и чем заменить?

К чему приводит использование пластиковых опор на огороде:

Перегрев корней. Пластик нагревается на солнце до +60 °С, обжигая стебли и нарушая сокодвижение.

Хрупкость. После зимы материал становится ломким — опоры ломаются под тяжестью растений.

Токсичность. Дешевый пластик выделяет вредные вещества при нагревании.

Экологический вред. Разлагаясь, пластик попадает в почву и грунтовые воды.

Неудобство. Гладкая поверхность не дает растениям надежно закрепиться.

Особенно пластик опасен для помидоров и огурцов, плетистых роз, малины и ежевики — с этих грядок пластиковые опоры нужно обязательно убрать до наступления жары. Так вы спасете урожай.

Пластиковые опоры садоводы рекомендуют заменить на бамбуковые, металлические или деревянные. Последние можно сделать самостоятельно.

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