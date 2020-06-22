Для учащихся начальных классов ввели бесплатное питание

https://static.news.ru/photo/d0309918-b4a2-11ea-aca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении 22 млрд рублей на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Средства будут направлены в регионы.

Соответствующее распоряжение было разработано по предложению президента России Владимира Путина, говорится на официальном сайте правительства России. В 2020 году будет выделено 21,8 млрд рублей, в 2021 — 43,6 млрд, в 2022 — 43,6 млрд. Дополнительное питание для школьников смогут предоставлять и региональные власти. Однако это будет делаться за счёт собственных средств.

До подписания документа обеспечением питания занимались исключительно регионы и муниципалитеты. В большинстве регионов бесплатное питание было доступно исключительно для льготников. По подсчётам правительства, на сегодняшний день в России насчитывается около 6,8 млн школьников младших классов.

Как ранее писал NEWS.ru, законопроект о бесплатном горячем питании школьников поддержали в Госдуме. Оно будет вводиться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.