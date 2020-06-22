Для учащихся начальных классов ввели бесплатное питание

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о выделении 22 млрд рублей на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Средства будут направлены в регионы.
Соответствующее распоряжение было разработано по предложению президента России Владимира Путина,
До подписания документа обеспечением питания занимались исключительно регионы и муниципалитеты. В большинстве регионов бесплатное питание было доступно исключительно для льготников. По подсчётам правительства, на сегодняшний день в России насчитывается около 6,8 млн школьников младших классов.
Как ранее писал NEWS.ru, законопроект о бесплатном горячем питании школьников поддержали в Госдуме. Оно будет вводиться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.
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