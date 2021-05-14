Директор колледжа стрелка из Казани рассказал о беседе с его отцом

https://static.news.ru/photo/e89633ea-b50b-11eb-8783-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

19-летний Ильназ Галявиев не был конфликтным подростком, и «очень неплохо учился» рассказала директор колледжа при Казанском университете управления ТИСБИ Вероника Шамсутдинова. В беседе с РБК она отметила, что после прохождения зимней практики Галявиев не пришёл на промежуточный экзамен.

Куратор был вынужден позвонить отцу, который пообещал с этим разобраться. Но парень в колледже так и не появился, рассказав, что болен и все справки предоставит позднее, когда ему станет лучше.

Ещё через несколько дней преподаватели снова позвонили отцу Галявиева, но тот отетил, что не в курсе проблемы.

Скорее всего то, что проблемы были у мальчика, отец знал. Наверняка были какие-то тревожные сигналы, которые родителям были заметны больше, чем нам, — сказала Шамсутдинова.

В целом она оценивает предполагаемого стрелка как «самого обычного мальчика, прилежного, принимавшего участие вовсех массовых мероприятиях». Однако друзей у него особо не было, но и конфликтов тоже. Директор добавил, что «ребята говорили, что он был тихий, спокойный, ровный, никогда не ссорился, не был задирой».

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская рассказала, как можно было раскрыть намерения казанского стрелка Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии № 175. По её словам, узнать о планах юноши из соцсетей было невозможно.