https://static.news.ru/photo/95a4bf32-4363-11ea-8c64-fa163e074e61_660.jpg Александр Калашников Фото: fsin.su

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников призвал ускорить создание в Москве центров для принудительных работ — нового наказания, которое может выступать альтернативой лишению свободы.

Глава ФСИН на коллегии московского управления ведомства напомнил, что для столицы России вопрос размещения и трудоустройства приговорённых к принудительным работам остаётся сложным и пока таких лиц отправляют в другие регионы.

Сегодня около 260 осуждённых к лишению свободы, содержащихся в учреждениях города Москвы имеют формальные основания для подачи ходатайства о замене неотбытой части принудительными работами. Нужно расширить взаимодействие с московскими властями в части подбора потенциальных объектов для создания на их площадях исправительных центров, — цитирует Калашникова ТАСС.

Глава ФСИН предложил рассмотреть вопрос создания таких центров на коммерческих предприятиях, где осуждённые смогут также проживать в специально организованных для этих целей общежитиях. Калашников отметил, что в России продолжается работа по созданию сети исправительных центров — к настоящему моменту в стране действуют 82 таких учреждения, которые в 2019 году приняли около 9 тысяч осуждённых.

Как писал NEWS.ru, Александр Калашников заявил, что Россия за 10 лет переместилась со второго на 20 место в мире по пропорциональному количеству заключённых.