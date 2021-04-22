Директор фирмы не заплатил работникам серую зарплату и попал под суд

https://static.news.ru/photo/2a06296a-a3a6-11eb-9e97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор строительно-монтажной компании из Самарской области предстанет перед судом из-за того, что не расплатился за несколько месяцев работы с двумя сотрудниками. Те трудились без оформления за серую зарплату. Но руководитель фирмы решил не утруждать себя выполнением обязательств, пишет «KП-Самара» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Встретились предприимчивый глава компании из города Жигулёвска и его наёмные работники в мае 2020 года. Одному из них мужчина пообещал 25 тысяч рублей в месяц, другому — по тысяче рублей за каждый отработанный день. Трудовые отношения, впрочем, оформлять он никак с ними не стал, те особо и не настаивали.

Отработав четыре месяца за обещание «серой» зарплаты, мужчины так и не получили денег. Впрочем, не всю сумму, а только за половину срока. Но терпеть такое дольше они не стали.

Как впоследствии установила проверка, директор задолжал в общей сложности более 100 тысяч рублей, при этом организация работала, деньги у нее имелись, а предназначенные для зарплаты средства были растрачены.

В отношении директора возбудили уголовное дело, ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН Мария Петровская рассказала NEWS.ru, почему россияне часто соглашаются на серые схемы в ущерб социальным гарантиям, в то время как ведь главные выгоды от зарплат «в конвертах» получают работодатели.