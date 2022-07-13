Диетолог рассказала о пользе свеклы для мужского здоровья Диетолог посоветовала мужчинам есть свеклу для поддержания эрекции

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Содержащиеся в свекле беталаины способствуют выделению монооксида азота, который благотворно влияет на процесс возникновения и поддержания эрекции у мужчин, заявила диетолог Ольга Лушникова. По ее мнению, аксид азота является одним из важнейших медиаторов биологических процессов в организме, передает «Газета.Ru».

Беталаины способствуют выделению оксида азота (NO) — одного из важнейших биологических медиаторов, участвующего во многих процессах в организме. Самый важный — функционирование эндотелиальных клеток сосудов, то есть обеспечение нормального кровоснабжения всех органов и систем. Важную роль монооксид азота играет в процессе возникновения и поддержания эрекции у мужчин, — пояснила Лушникова.

Однако она добавила, что наличие свеклы в рационе не поможет решить все проблемы с эректильной дисфункцией. По ее словам, на проблемы с мужским здоровьем влияет множество факторов. К их числу диетолог отнесла гормональные нарушения, стрессы, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, инфекции и другие аспекты.

Ранее доктор медицинских наук Ника Ахвледиани заявил, что половина мужчин в России страдает эректильной дисфункцией. Он отметил, что чаще всего мужчины страдают тремя урологическими заболеваниями, в их числе раннее семяизвержение, которое встречается у 30% мужчин. По его словам, каждый шестой житель планеты страдает эректильной дисфункцией, но в России эта проблема встречается чаще всего.