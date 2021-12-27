Диетолог рассказала, кому не стоит есть оливье

Из-за наличия колбасы и майонеза в составе салата оливье его не стоит есть людям с повышенным уровнем холестерина и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала диетолог Наталья Круглова. Пациентам с проблемами в области гастроэнтерологии эксперт посоветовала заменить колбасу на отварное мясо, а майонез — на греческий йогурт, пишет «Москва 24».

Поскольку в этот салат иногда добавляется колбаса, то его аккуратнее стоит есть людям с заболеванием пищеварительного тракта, воспалительными заболеваниями хронического течения. Это, например, гастрит, язва. Человек может чувствовать боль, изжогу, тошноту, — пояснила Круглова.

Людям с повышенным уровнем холестерина диетолог посоветовала заменить колбасу на курицу или индейку, чтобы ограничить количество насыщенных жиров. Заменить майонез, по словам Кругловой, можно не только йогуртом, но и растительным маслом. Круглова уверяет, что таким образом россияне смогут добавить в рацион ненасыщенные растительные жиры.

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