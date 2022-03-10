Диетолог назвала полезные для нервной системы продукты

Сейчас на фоне санкций в адрес РФ многие россияне подвержены стрессу и тревоге, снизить уровень напряжения и успокоить нервную систему помогут бананы, индейка, бурый рис, грибы вешенки и томаты, заявила диетолог Елена Соломатина. По её словам, в данных продуктах содержится гормон триптофан, который является натуральным антидепрессантом, пишет Lenta.ru.

Среди полезных для нервной системы напитков Соломатина выделила чай с ромашкой, мятой или цикорием, а также тёплое молоко с мёдом, которое стоит пить на ночь. Она подчеркнула, что в рационе также должны присутствовать продукты с содержанием витамина D: например, морская и жирная рыба, печень трески или фейхоа. Не менее важны, по словам диетолога, и витамины группы В, которые обеспечивают правильную передачу нервного импульса.

Поэтому во всех препаратах, направленных на нормализацию нервной системы, первыми идут витамины группы B — это цельнозерновой хлеб, мясо, печень. В печени еще очень много крови, а кровь — это гемоглобин, — резюмировала Соломатина.

Ранее Соломатина заявила, что продукты с содержанием кофеина оказывают возбуждающее действие на организм, а значит, могут спровоцировать тревожные состояния. Помимо этого, тревожность повышают и солёные продукты, так как они задерживают влагу в организме и повышают давление. Соломатина отметила, что нервная система — крайне уязвимое место в организме человека, поэтому нужно тщательно о ней заботиться.