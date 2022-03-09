Диетолог перечислила провоцирующие тревожность продукты

Продукты с содержанием кофеина оказывают возбуждающее действие на организм, а значит, могут спровоцировать тревожные состояния, считает диетолог Елена Соломатина. Также она посоветовала не злоупотреблять сладким, пишет «Москва 24».

Если человек злоупотребляет сахаром, то всё больше и больше инсулина выделяется на этот сахар, неадекватно больше. И идёт провал. Человек чувствует беспомощность, усталость, и мозг тоже начинает реагировать тревогой, — пояснила Соломатина.

Помимо этого, тревожность повышают и солёные продукты, так как они задерживают влагу в организме и повышают давление. Соломатина отметила, что нервная система — крайне уязвимое место в организме человека, поэтому нужно тщательно о ней заботиться. В связи с этим диетолог предупредила об опасности потребления трансжиров, содержащихся в том числе в картофеле фри.

Ранее психиатр Виктория Жаденова рассказала, что причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм и гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками.