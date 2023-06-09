Диетолог дала советы, как «сжечь» порцию мороженого Диетолог Залетова: час ходьбы «нейтрализует» порцию мороженого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потратить калории, съеденные вместе с порцией мороженого, поможет физическая активность — ходьба, плавание, спортивные тренировки и даже работа в огороде, рассказала в беседе с aif.ru врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.

Обычно порция мороженого — это 200-300 ккал. Чтобы их потратить, нужно ходить около часа в спокойном темпе. Либо полчаса кататься на велосипеде. Обычное плавание, как и ходьба, «сожжет» порцию мороженого за час. Если вы будете плавать кролем, не касаясь бортиков бассейна, то потратите съеденные калории за полчаса, — объяснила специалист.

Избавление от сладких калорий посредством работ в огороде будет зависеть от вида трудовой деятельности, продолжила эксперт. Так, прополка грядок или стрижка кустов помогут израсходовать 300 ккал за час, копание лопатой — за полчаса, а такие работы, как пиление или рубка дров — за 15 минут.

По словам диетолога, если проводить лето активно, без лежания на диване, то достаточно добавить к ежедневной прогулке 15-20 минут или увеличить время тренировки на 5-10 минут — и тогда даже ежедневная порция мороженого не нанесет вреда фигуре.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что в жару мороженое повышает риски воспаления горла и может привести к развитию фарингита или ларингита, поэтому есть его лучше с осторожностью.