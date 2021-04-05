Девушки и моторы: в Москве прошла выставка «Мотовесна»

Вчера, 30 марта, в подмосковных Мытищах силовики пришли домой к ранее судимому 61-летнему Владимиру Барданову, чтобы провести у него обыск по делу о хранении оружия. Мужчина оказал вооружённое сопротивление — открыл стрельбу из окна, а также использовал гранаты. Штурм дома длился несколько часов, Барданов не собирался сдаваться. Коттедж был обстрелян силовиками из гранатомёта, в результате чего начался пожар.

Позднее, когда огонь уже был потушен, на чердаке дома обнаружили тело стрелка. Полиция нашла в доме внушительный арсенал оружия и боеприпасов. Фото с места событий — в галерее NEWS.ru.