У девочки с «маской Бэтмена» заподозрили COVID-19 за день до операции в РФ

https://static.news.ru/photo/589911c8-fcb4-11ea-a1d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: luna.love.hope/instagram.com

Знаменитая девочка с «маской Бэтмена» заболела за день до очередной операции в России. Диагноз не называется, но судя по хештегам к публикации матери, у Луны Феннер был выявлен коронавирус.

На днях маленькая американка вновь прилетела с мамой в Краснодар, где проходит курс операций по удалению невуса — большого чёрного родимого пятна на лице. Ребёнку была назначена очередная операция у краснодарских медиков, однако почти сразу по прибытии у Луны появились кашель и насморк, поднялась температура.

В социальной сети появились сообщения, что операцию пришлось отложить. Пока врачи лечат Луну и следят за её состоянием. По словам матери, температура у дочки то поднимается, то падает. Однако специалисты уверены, что трёхдневный курс антибиотиков поставит ребёнка на ноги.

При этом последние посты сопровождаются хештегами #covid-19, которые вызывают тревогу у подписчиков, передаёт «Царьград».

Луна родилась в марте 2019 года с тёмным родимым пятном практически на всё лицо. Врачи в США фактически отказали малышке в лечении, запросив порядка полумиллиона долларов за свой труд. Зарубежные медики решили, что Луне нужно сделать 60–80 операций в течение четырёх лет. Российские хирурги-онкологи предложили свою помощь, пообещав провести от шести до восьми операций. Родители ребёнка сначала отказались от этого предложения, однако потом изучили работы специалистов и согласились.

В ноябре 2019 года мать ребёнка Кэрол Феннер показала результаты первых хирургических вмешательств. Судя по снимкам в Instagram, малышке удалили часть пятна со лба.

Ранее Феннер поблагодарила россиян за помощь, как моральную, так и материальную, писал News.ru.