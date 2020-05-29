Детский омбудсмен хочет заинтересовать больницы в отказе от абортов

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила ограничить продажу абортируемых лекарств в аптеках.

Об этом говорится в её докладе за 2019 год. Своё предложение омбудсмен связывает с осуществлением деятельности, связанной с защитой права на жизнь и защитой ребёнка от насилия, передаёт ТАСС.

Уполномоченный <...> полагает необходимым рекомендовать правительству РФ принять дополнительные меры, направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, — говорится в докладе.

Кроме того, Кузнецова предлагает принять ряд мер, направленных на изменения в системе финансирования медицинских учреждений, благодаря которому «клиники будут заинтересованы в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в РПЦ раскритиковали частные клиники, которые делают аборты, за то, что те не оказывают беременным женщинам в кризисной ситуации психологической помощи.