https://static.news.ru/photo/6d0f7d8e-c990-11e9-aa90-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Принятие законопроекта об ужесточении наказания за педофилию необходимо ускорить. Обращение с такой просьбой председателю Госдумы Вячеславу Володину направила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Документ был принят в первом чтении 3 июля 2018 года, однако с тех пор подвижек в этом направлении нет, заявили в пресс-службе детского омбудсмена.

Проект закона направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей, — сказано в заявлении представителей Кузнецовой.

В пресс-службе уточнили, что в документ вошли предложения аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка.

Среди мер, которые предусмотрены законопроектом, например, есть изменение срока давности по преступлениям в отношении детей. Его предлагается исчислять не с момента совершения деяния, а с достижения потерпевшим совершеннолетия. Это связано в том числе с тем, что многие подростки не сразу решаются рассказать взрослым о том, что с ними произошло.

Кроме того, вводится отдельная ответственность «за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием сети Интернет». Помимо этого, изготовление, приобретение, хранение, распространение и демонстрацию порнографических материалов с изображением несовершеннолетних предложено перевести в разряд тяжких преступлений.

Ранее, как писал News.ru, в Госдуме предложили вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления и кастрировать педофилов. Депутат Сергей Вострецов, в частности, заявил, что России следует идти не по европейскому пути, а брать пример с Китая и «расстрел по этим статьям надо восстанавливать».