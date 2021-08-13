Кузнецова высказалась против принудительной вакцинации

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова раскритиковала идею о принудительной вакцинации от коронавируса детей и взрослых. Об этом пишет РИА Новости.

Во-первых, что хочется сказать точно и определённо: безусловно, мы против всяческой принудительной вакцинации не только школьников и детей несовершеннолетних, но и всех, независимо от возраста. Никакой принудительной вакцинации, только убеждения, объяснения, ответ на возникающие вопросы и диалог, если это необходимо, — сказала Кузнецова.

Она считает, что никаких ограничений для непривитых школьников быть не должно и что нужно создать условия для очного обучения.

Ранее вирусолог, иммунолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, когда может начаться вакцинация подростков от 12 до 18 лет. По его словам, четвёртая волна коронавируса обязательно будет и отчасти из-за учебного года, поскольку школьники не вакцинированы.