Голикова рассказала, как «детские выплаты» спасут россиян от бедности

https://static.news.ru/photo/854a55b0-9863-11eb-b3cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплата пособий семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет поможет вывести из бедности существенное количество россиян. Такое мнение высказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Порог бедности смогут преодолеть до половины семей, сообщила она на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

Мы вместе с регионами проводим оценку влияния этой меры на выход семей из бедности. По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приведёт к выходу из бедности в разных регионах от 32% семей до 55%, — сказала Голикова

Она добавила, что заявления о назначении или переназначении пособий на детей от трёх до семи в новом размере принимаются с 1 апреля. По состоянию на утро 8 апреля на портале Госуслуг было подано почти 846 тысяч заявок от россиян. Больше всего — от жителей Краснодарского и Алтайского краёв, а также Башкирии.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что правительство намерено пересмотреть критерии, по которым человека будут признавать бедным. Новый метод будет учитывать обновлённый в 2021 году порядок определения прожиточного минимума. По его мнению, вдвое снизить уровень бедности в России удастся к 2030 году или даже раньше. Тем не менее, как выяснило ведомство, около 20% бедных семей с 2014 по 2020 год не получили ни одной социальной выплаты.

Опираясь на данные аудиторов, зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов проинформировал, что для достижения поставленной задачи властям потребуется около 800 млрд рублей.

В свою очередь эксперты Всемирного банка заявили, что по итогам 2021 года уровень бедности в России снизится по сравнению с прошлым годом, но не будет превышать допандемические показатели вплоть до 2022 года, писал NEWS.ru.