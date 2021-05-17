В России усилили антитеррористическую защиту детских лагерей

https://static.news.ru/photo/272a3796-b6fb-11eb-a4c5-96000091f725_660.jpg Фото: flickr.com

Детские лагеря отдыха в России должны иметь пропускной режим, схему эвакуации и план действий при ЧС. Об этом в Telegram сообщило Минпросвещения.

Отмечается, что правительство РФ утвердило антитеррористические требования для детских лагерей, согласно которым организации будут разделены на четыре вида. Для каждого из них разработан свой комплекс мер по противодействию угрозе теракта.

Как уточняется в сообщении ведомства, детским лагерям запрещено пускать на свою территорию людей без пропусков. Вместе с тем они обязаны иметь тревожные кнопки, схемы эвакуации и план действий при возникновении ЧС.

Для первой категории лагерей требования будут самыми строгими, а для четвёртой — послабее. Так, учреждениям из четвёртой категории, помимо основного, нужно будет проводить антитеррористические учения. Лагеря из третьей категории обязаны иметь системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели. К лагерям из первой категории применяются всё те же требования, а также установление КПП.

Для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие требования. Помимо всех вышеназванных мер, они должны иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск Национальной гвардии или ведомственной охраны, — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что родители перед отправкой ребёнка в лагерь должны убедиться, что у него сделаны все необходимые прививки. Для этого нужно обратиться к педиатру.