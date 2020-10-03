Детские кружки в подвалах не будут штрафовать до января следующего года

https://static.news.ru/photo/b69993ce-0605-11eb-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МЧС рассказали, что не планируют применять санкции в отношении детских досуговых центров, расположенных на цокольных этажах и в подвалах, за нарушение новых нормативов пожарной безопасности до января 2021 года.

За выявленные нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные правилами противопожарного режима в РФ, утверждёнными постановлением правительства РФ, <...> привлечение к административной ответственности не предполагается до вступления соответствующих правил в законную силу, а именно до 1 января 2021 года, — сообщили ТАСС в ведомстве.

Представитель министерства напомнил, что нарушение новых правил по пожарной безопасности влечёт за собой административную ответственность в виде предупреждения, штрафа или приостановки деятельности. Уточняется, что крайняя мера будет применяться при повторном выявлении нарушения.

Постановление кабмина РФ вносит изменения в правила пожарной безопасности для российских компаний. Одним из нововведений станет запрет на создание детских образовательных и досуговых кружков в помещениях, находящихся на цокольных и подвальных этажах. Изменения вступают в силу с 1 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в период с 5 по 18 октября все Российские школьники уйдут на расширенные осенние каникулы из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в городе, а также в этот период будут закрыты все детские кружки.