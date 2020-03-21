В условиях распространения коронавирусной инфекции российские компании обращаются к детективам для сбора информации о сотрудниках. Руководители опасаются, что заражённые работники могут прийти в офис и поставить под угрозу весь коллектив. Адвокаты отмечают, что люди, данные о которых будут собираться, не смогут предъявить работодателю претензии в случае подписания соответствующего соглашения.

Детективам предстоит узнать, ездили ли сотрудники фирмы в последнее время за границу. Если да — отправлялись ли они после этого на двухнедельный карантин. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал руководитель детективного агентства «Грандмани» Дмитрий Дмитриев. Кроме того, выясняется, контактировал ли работник с потенциально заражёнными людьми.

Перед началом своей деятельности детективы получают от каждого сотрудника предприятия соглашение на сбор информации о нём в связи с угрозой распространения коронавируса в офисе. В противном случае проверка не производится. Данные о том или ином человеке собирают законными способами, в частности по открытым базам и социальным сетям, утверждает Дмитриев.

На основании полученной о работнике информации мы можем рекомендовать компании предпринять те или иные действия. При этом сотрудника ни в чём не обвиняем. Меры по сбору данных оправданы тем, что инфекцию обычно приносят как раз-таки те люди, которые скрывают свою поездку за границу. Дмитрий Дмитриев руководитель детективного агентства «Грандмани» руководитель детективного агентства «Грандмани»

О желании нанять детективов для того, чтобы выяснить информацию о сотрудниках, заявили как минимум семь компаний. В частности, в соответствующих услугах нуждались руководители из Москвы, Томска и Ярославской области. Кроме того, одна организация обратилась в детективное агентство для проверки работников на тепловизорах, аналогичных тем, которые устанавливают в аэропортах. Остальные работодатели интересуются, как самостоятельно можно обезопасить офис от COVID-19.

Сбор информации о частной жизни лица запрещён Конституцией России, отметил в разговоре с NEWS.ru старший партнёр адвокатского бюро «Юрлов и партнёры» Владислав Цепков. Однако имея на руках согласие человека на получение определённых сведений о нём, детективы действительно могут заниматься подобной деятельностью. Сотрудник в таком случае не сможет предъявить работодателю претензий.

Информация о том или ином человеке находится в различных базах данных. К ним, насколько мне известно, есть допуск и у детективов через определённых лиц. Если, к примеру, нужно узнать информацию о налогах, уплаченных физическим лицом, можно попросить добыть данные сотрудника Федеральной налоговой службы. Владислав Цепков старший партнёр адвокатского бюро «Юрлов и партнёры» старший партнёр адвокатского бюро «Юрлов и партнёры»

Инфекция начала распространяться в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом стал продуктовый рынок города Ухань. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Им оказался коронавирус нового типа. Предполагается, что из-за мутаций он передался от животного к человеку.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Число заражённых в России достигло 251 человека. По всей стране начал действовать режим повышенной готовности.