Детдома и интернаты предлагают закрыть от лишних посетителей

https://static.news.ru/photo/0c480b0c-7920-11ea-98c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Минтруд рекомендует регионам закрыть от излишних посещений детдома и психоневрологические интернаты. Инициативу поддержали Минпросвещения, Минздрав и Роспотребнадзор.

Ведомства выпустили совместное письмо с рекомендациями не пускать с учреждения соцобслуживания посторонних лиц, чтобы не допустить распространения коронавируса. Также рекомендуется обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за жильцами интернатов, оказание им необходимой психологической помощи, пишет ТАСС.

Рекомендуется запретить все массовые мероприятия, регулярно измерять температуру у сотрудников в течение всего рабочего дня. Сохранить допуск в детдома предлагается только представителям некоммерческих организаций, которые оказывают помощь учреждениям. Рекомендовано обеспечить возможность дистанционного общения постояльцев интернатов в их родными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постояльцы домов престарелых и интернатов могут пережить пандемию в санаториях. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилось Агентство стратегических инициатив.