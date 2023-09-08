Дерматолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей осенью Дерматолог Шиляева посоветовала осенью очищать, увлажнять и питать кожу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С наступлением осени и смены температурного режима в сочетании с сыростью и холодным ветром необходимо начать правильно увлажнять и питать кожу, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Видновской больницы Оксана Шиляева. По ее словам, часто состояние покровов отражает проблемы со здоровьем всего организма, и чтобы распознавать эти сигналы, надо знать свой дерматологический тип.

Ежедневное очищение и увлажнение — важная составляющая здоровья кожи. Но дело в том, что разные типы кожи имеют специфические потребности, которые базовый уход не удовлетворяет. Вот почему иногда мы испытываем такие неприятные симптомы, как шелушение, воспаление, жирный блеск или стянутость, — объяснила врач.

Шиляева отметила, что определить тип кожи самостоятельно нельзя, так как каждый требует своего строго индивидуального ухода. При этом она отметила, что преобладающий тип кожи у основной части населения России — смешанный, однако есть еще три типа — нормальный, сухой и жирный. Чтобы выяснить свой тип кожи, следует обратиться к дерматологу или косметологу, который также даст советы по уходу за кожей, добавила врач.

Ведь если самостоятельно пытаться высушить жирную кожу, вы достигнете лишь обратного результата — она будет еще активней вырабатывать кожное сало. А используя жирный увлажняющий крем для сухой кожи, вы можете спровоцировать появление высыпаний, — рассказала Шиляева.

Врач посоветовала отправляться к специалисту даже при незначительных проблемах с кожей и подчеркнула, что такой подход поможет сохранить здоровье кожи и наилучшим образом скажется на внешнем виде.

Ранее врач-психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал, что алкоголизм беспощадно бьет по женской красоте. По его словам, у пьющей девушки можно заметить выраженные морщины, образовавшиеся вследствие нарушения синтеза коллагена, а из-за снижения тонуса мелких капилляров появляется розацеа — сосудистая сеточка на щеках и носу.