Нарколог рассказал, как алкоголь влияет на женское лицо Нарколог Шуров: алкоголизм беспощадно бьет по женской красоте

Фото: shutterstock.com

Многие женщины считают бокал вина или бутылку пива безобидными «таблетками» от усталости после тяжелой трудовой недели, однако привычка расслабляться таким образом может вылиться в серьезную проблему, рассказал в беседе с Пятым каналом врач-психиатр и нарколог Василий Шуров. По его словам, алкоголизм беспощадно бьет по женской красоте.

Как рассказал специалист, алкоголь — это токсичная субстанция, нарушающая метаболизм, клеточный синтез и витаминный обмен, а также меняющая поведение и психику, но главный удар приходится именно по внешности.

Прежде всего в глаза бросается снижение тонуса мелких капилляров — розацеа, проявляющаяся в виде сосудистой сеточки на щеках и носу. Также у пьющей женщины можно заметить выраженные морщины, образовавшиеся вследствие нарушения синтеза коллагена, — пояснил врач.

По словам нарколога, еще одним признаком, свидетельствующим о проблемах с алкоголем у женщины, является так называемое поплывшее лицо с нарушением овала и появлением брылей. При алкоголизме происходит отек лица, в том числе в периорбитальной области (мешки под глазами), кожа становится тусклой, серой и сухой, а из-за нарушения соотношения эстрогена и тестостерона появляется угревая сыпь.

Женский алкоголизм возникает стремительно, чуть ли не с одного бокала. В первую очередь женщина утрачивает красоту, начинает стыдиться и прятаться. У нее растет уровень стресса, а с ним — и количество потребления алкоголя. Так и получается замкнутый круг, — предупредил Шуров.

Как подчеркнул врач, алкоголь вреден в любых количествах, безопасных доз — тем более для женщин — не существует. При этом женский алкоголизм очень трудно поддается лечению, а его последствия могут быть необратимыми. Употребление спиртного бьет по репродуктивной функции, способствует возникновению лишнего веса и вызывает более 200 заболеваний, в том числе гепатоз, цирроз печени, почечную недостаточность, кардиомиопатию, инсульт и туберкулез.

Ранее российская певица МакSим рассказала о своей алкогольной зависимости, опубликовав видео с признанием из реабилитационного центра. По словам исполнительницы, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и попыталась поддержать себя алкоголем.