Дерипаска назвал Джонсона «тупым клоуном»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Российский предприниматель Олег Дерипаска прокомментировал новость о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Миллиардер назвал его «тупым клоуном» и заявил, что тот ответственен за смерти мирных жителей в ходе военной операции на Украине. Мыслями он поделился в своем Telegram-канале.

Бесславный конец «бесславного тупого клоуна», на чьей совести десятки тысяч жизней в этом бессмысленном конфликте на Украине, — заявил он.

По данным телеканала Sky News, Борис Джонсон подаст в отставку сегодня, 7 июля. Он «не выдержал давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии». Отмечается, что глава кабмина продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии в октябре этого года.

До этого правительство Великобритании покинули 50 политиков из-за скандала с продвижением парламентария-консерватора Криса Пинчера, обвиняемого в домогательствах. В общей сложности британское правительство покинули 19 министров, 16 из которых подали в отставку в один день.