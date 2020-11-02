Депздрав опроверг данные о побочных эффектах вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/57560526-1d4a-11eb-98ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Департамент здравоохранения Москвы официально опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

Так, в ведомстве подчеркнули, что некоторое время назад в СМИ появилась публикация, в которой утверждается, будто один из испытуемых почувствовал себя плохо после прививки и не получил медицинской помощи.

В действительности же за состоянием испытуемого постоянно следили врачи. Когда тот почувствовал одышку и боли в груди, ему провели ЭХО КГ. Как выяснилось, введение вакцины не привело к осложнениям.

В депздраве также добавили , что у 85% участников испытаний вакцины не наблюдается никаких побочных эффектов.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о планах по массовому вакцинированию россиян препаратом от коронавируса, который разработан в центре. По его словам, вакцинация должна начаться в 2021 году.